100%擔保貸涉違法 半數批出後始發現

【本報訊】本港經濟不景，中小企融資擔保計劃下的百分百特別擔保產品計劃的壞帳升至14%，涉款201億元。議員江玉歡關注過去有1,907宗申請涉及不法行為，涉款52億元，直言「令人髮指」，她關注案件調查進展，是否涉及有組織中介，有多少款項能追討，是否機制有漏洞而令人有機可乘。當局指半數違法貸款額已在批出前發現，認為現時機制有效。

商務及經濟發展局副秘書長劉理茵回應指，百分百特別擔保產品計劃自2020年推出以來壞帳率為14%，較預算的25%低。劉又表示去年壞帳貸款擔保額約為100億元。她又指現時計劃有嚴謹監察保障機制，銀行會進行客戶盡職審查。她指半數違法貸款額已在批出前發現，認為現時機制有效。她又指執法機構正在進行調查，暫未回應有多少而批出款項能追回。

BUD專項基金標題誇張促矯正 另一議員李梓敬指社交平台有關注BUD專項基金的不實資訊，用誇張標題說「做香港人真香」、「15日內30萬落袋」，關注政府是否有監察和矯正資訊。工業貿易署署長廖廣翔回應稱，會與生產力促進局合作，就政府服務提供更多資訊，會留意並更正網上資訊。