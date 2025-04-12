冷鋒今逼近 明早最低17 ℃

【本報訊】位於華中的一道低壓槽會在今日發展為一道冷鋒，並逐漸向南移動，與其相關的驟雨及強烈狂風雷暴會在日間影響珠江口一帶，部分地區雨勢較大，亦有猛烈陣風。冷鋒隨後的東北季候風將影響香港，今午起，本港北風增強，離岸及高地間中有烈風程度的大風，氣溫亦會由最高約攝氏25度顯著下降至翌日早上最低約攝氏17度，即日夜溫差可達攝氏8至9度。天文台提醒市民，本港春季不時都會受特別氣象情況影響出現猛烈陣風，風向會突變及風速急增，具一定破壞力，安排周末活動時宜留意天氣變化。

今明料狂風驟雨 天文台預測，今日日間驟雨較多及有狂風雷暴，下午北風增強，下周初大致天晴及乾燥，日夜溫差頗大。東北季候風會帶來乾燥天氣，明日大風，離岸風力間中可達6級，高地更達8級，濕度最低僅有35%。

至於今次冷鋒帶來大風，天文台表示，冷鋒前沿可能有颮線生成，而颮線是指由多個雷暴單體組成的窄長強雷雨帶。一般而言，颮線向沿岸推進速度較快，有機會比冷鋒更早到達該區，它所經之處會有強陣風或猛烈陣風，風向會突變而且風速急增，有時亦會夾雜着冰雹，今年3月15日影響本港的強烈狂風雷暴正是由颮線（俗稱為西北「石湖風」）所引起，呼籲市民小心今明兩日的天氣。