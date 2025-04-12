118萬劑過期復必泰銷毀 當局被指浪費

【本報訊】立法會昨日舉行財務委員會特別會議，討論2025至26年度衞生事務開支預算。議員陳凱欣引述當局回覆指，由新冠疫苗接種計劃開始至今年2月底，有118萬劑復必泰二價疫苗因到期而需要銷毀，佔該疫苗採購量約62.1%，「買100支，掉咗62支」。她又提到，政府日前公布的醫療收費改革，呼籲市民不要「浪費」醫療資源，惟當局自身亦有浪費公帑之嫌。衞生署署長林文健解釋，疫苗採購數目會根據科學委員會建議，加上現時踏入「後疫情時期」，新冠病毒不斷變化，疫苗上亦要「追落後」，且有部分藥廠會設立「最低購買量」，導致採購數量有所不同。

稱只佔採購總數12% 當局補充，部分2019冠狀病毒病疫苗因於倉庫到期需作銷毀，當中原因包括世衞及聯合科學委員會因應病毒變種而建議使用新一代疫苗引致舊款疫苗的需求降低。整體而言，因於倉庫到期需作銷毀的疫苗數目只佔疫苗採購總數約12.0%，與世衞牽頭的新冠疫苗全球獲取機制（COVAX）就新冠疫苗銷毀率所定的標準相若。

議員梁熙提到，醫療收費改革方案下，公務員繼續「任用」公營醫療服務，而市民就被指「濫用」，問及當局會否透過自願醫保計劃等釋放醫療資源。衞生官員解釋，公務員使用公營醫療服務，涉及到僱主提供的福利，故由公務員事務局管理，不屬衞生當局範疇。

另外，政府早前推出「大灣區跨境救護車」先導計劃，至本月初已完成10宗個案，惟亦有病人稱未能使用服務。官員解釋，「跨境救護車」是「點對點」的醫院轉送服務，其原意並非在發生意外、急病時將病人送回香港，強調「咁樣係唔安全」。同時，救護車成本昂貴，故獲轉送的病人都是嚴重、需要救護車服務的人士，但同時亦要是病情不會在途中大變、較為穩定的病人。