滯港假難民連年淨增長 促設禁閉營

【本報訊】假難民人數連續多年錄「淨增長」！議員鄧家彪昨在立法會特別財委會引述政府數據指，即使政府在2022、2023及2024年間分別遺送1,097、1,786及2,219名假難民離港，但同年卻接獲1,257、2,135及2,814宗免遣返聲請，變相假難民淨增長160、349及595人。而在2021年淨流入的假難民更達1,700人，形容最近數年「送走的人雖多，但來的人更多。」

鄧又提到，過去5年有逾4,081名假難民在擔保外釋期間因干犯刑事罪行而被拘捕，傷害香港社會。他認為一旦干犯罪行的假難民應即時送走，亦應重設禁閉營，並促請港府從源頭堵截。

JPEX案至今年半 2.28億元仍凍結 港府回應指，現時已有數個羈留中心拘留高危的免遣返聲請人士，亦已按機制及合法下遣送離港的聲請不獲確立者。他認為干犯罪行的人要先服刑，再按程序處理。當局又稱關注濫用免遣返聲請機制問題，在粵港兩地合力加強執法下，今年2月非華裔非法入境者及新聲請數目，已較高峰大跌超過90%及55%。

另外，虛擬資產交易平台JPEX涉嫌詐騙案至今一年半，執法部門凍結2.28億元。議員吳傑莊關注調查進度及事主何時能取回騙款。部門首長指，案件仍在調查中，部門會就不同涉案人士向律政司徵詢法律意見，而凍結的資金要等案件差不多完結時，才能斷定如何分配。