實時監測水浸黑點 提醒車輛淹浸風險

涉水綫系統示意圖

倘觸及涉水綫 封路派員應變 雨季將至，極端天氣挑戰及世紀黑雨帶來的威脅愈來愈大，當局昨宣布推出涉水綫系統試驗計劃，會於全港5個水浸風險較高的低窪行車路段試行計劃，整個計劃分為4個部分，除實時監察水浸情況外，還設應變隊伍，相關路段若水深達0.3米時，現場會有臨時交通指示，避免車輛再駛入水浸路段，有關系統的準備及工程料於5月中旬完成。政府消息指，今個雨季後會檢討系統成效，並按需要優化。

5個試點分別位於柴灣道迴旋處、龍翔道近黃大仙廣場處、翠屏道西行線、漆咸道北及大埔墟南運路鐵路橋底。這些地點都曾在2023年9月的世紀黑雨期間出現過嚴重水浸，導致車輛損壞而無法行駛。

5高危處試行計劃 政府介紹，試驗計劃包括在相關路面漆有紅色波浪綫及涉水綫字樣；涉水綫旁邊有水位標尺；而行車道旁會豎立標誌牌；以及位於試點路段的最低點設置監測水位的內澇監測器。當積水觸及或淹沒涉水綫時，即表示前方道路最低點的積水深度已達0.3米或以上，而0.3米又通常是大部分私家車的死氣喉及電動車電池的高度，超過此高度容易對車輛造成損壞或令車輛死火。

當內澇監測器監測到路面積水水位達0.1米的預警水平，監測系統會即時通報相關政府部門，渠務署和路政署會迅速派應變隊伍檢查及清理淤塞渠道以減低水浸風險，而開始水浸後，現場會有臨時交通指示，運輸署亦會因應交通安排發放相關消息及應變。

就今次試驗計劃，5個試點約涉款70萬元，均由現有人手處理。至於監測器可監測水深達5米，可自動識別如洗地、水濺等情況，避免誤報訊息。路政署會於4月下旬開始陸續於試點路段進行涉水綫警示標記設置工程，有關工作預期5月中旬完成。

政府亦提醒，若遇暴雨導致的水浸情況，倘若車輛在實施臨時交通指示前已進入低窪路段，駕駛者應在涉水綫前停車，避免進入水浸路段，同時亮起車輛危險警告燈，並按現場指示駕車離開臨時封閉路段。另外，涉水綫警示標記設置工程的相關路段將分階段實施臨時交通安排。