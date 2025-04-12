高速公路重鋪路面 開支一年多過一年

【本報訊】本港處處爛路，高速公路路面損毀嚴重便須重鋪或部分重鋪，路政署過去3年先後斥資近6億元進行相關工程，費用逐年遞增，去年工程開支達2.5億元，較3年前的2022年僅花1.3億元幾乎翻倍；粉嶺公路、東區走廊、新田公路及觀塘繞道等較多損毀的部分路段均被重鋪。

3年倍翻至2.5億元 路政署回覆立法會特別財委會書面提問指，在2022年至2024年，用於全港高速公路路面重鋪工程的開支，分別約為1.3億元、2億元及2.5億元。署方解釋，工程費用的增加主要是由工程量增加所致，強調有關工程的投標價格走勢，則大致平穩。運輸及物流局亦指，粉嶺公路、東區走廊、新田公路及觀塘繞道等出現較多損毀的部分路段，均於前年完成路面重鋪工程。

不過，上述開支僅涉及高速公路的路面重鋪工程，若計及其他道路維修或重鋪的開支勢更多。至於維修路面的工程，路政署解釋，自2023年起正式在道路工程包括維修工程中，使用新型瀝青物料「高改性瀝青瑪蹄脂碎石混合料」，目前已應用於超過200個路段，又指會持續研發及引入更耐用的瀝青物料作鋪路之用，以提升路面質素，減少維修頻率。

過去3年全港

高速公路重鋪路面開支