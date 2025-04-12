滿城蓉爛街道 人車玩命上路 年接2.5萬投訴

維修延誤監管不力 申訴署查路署失職 香港是國際化大城市，但公共道路卻爛蓉蓉，僅在去年，路政署已接獲約2.5萬宗與道路維修保養有關的投訴個案，較前年多近萬宗，按年急增逾56%，當中近八成涉及路面不平、路面出現坑洞。路政署指，本港密集降大雨使路面較易耗損。爛路問題引起申訴專員公署關注，該署昨日指，留意到不少公共道路損毀的報道，將就此展開主動調查行動，詳細審研路政署維修及保養公共道路的工作，特別是如何防止嚴重路陷事故。

立法會特別財委會近日召開會議，據路政署提交議員朱國強的提問，去年該署接獲約2.5萬宗與道路維修保養有關的投訴，當中有約69%涉及路面不平、7%為路面出現坑洞，以及24%涉及路面標記、欄杆及交通標誌等附屬道路設施出現耗損。

稱降雨急增 路面易耗損 路政署解釋，道路設施的路面會因日常使用出現損耗，亦會因其他不能預見的情況，包括交通意外及惡劣天氣等而引致不同程度的破損，例如出現坑洞或局部裂痕等。近年氣候變化加劇，去年夏季、即4月至8月的降雨量較2023年同期高逾45%，密集降大雨使路面較易出現耗損，相關的投訴數字亦因而有所增加。

該署又指，去年曾接獲個別投訴人關於道路維修的大量投訴，如同時就同一路段不同位置出現路面不平提出多宗投訴，署方人員現場確認後，發現路面輕微耗損，可留待有關路段日後重鋪路面時一併處理。去年此類個案達數千宗，較往年為多。另外，路政署去年亦接獲128宗與道路維修保養相關的申索個案，絕大部分為修補路面坑洞或修復路面不平。

申訴專員公署則稱，留意到有行車路面凹凸不平、地面出現坑洞或破損，甚至因特別情況或極端惡劣天氣而發生嚴重路陷事故等情況。公署亦不時收到市民就路政署未有妥善跟進道路維修的申訴，例如未有妥善監管承建商，以及道路維修工程出現延誤等。

詳細審研維修保養工作 申訴專員陳積志稱，公共道路的維修及保養工作十分重要，確保道路保持在安全及良好的狀態，才能保障市民安全及出行方便。此外，近年極端天氣下特大暴雨時會突然發生，因路陷、嚴重水浸而封閉道路等情況隨之出現。因此，決定展開主動調查行動，詳細審研路政署的公共道路維修及保養工作，包括就道路破損的投訴的跟進、對承建商的道路維修保養工作的監管、就大規模路面修復工程與相關部門的協調安排，以及路政署如何應對與極端天氣相關的道路事故，特別是嚴重路陷及緊急修復工作等，並在有需要時提出適切的改善建議。