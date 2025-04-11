撥亂反正：烏克蘭拿中國士兵說事

早前鬧得熱烘烘的美烏領導人「世紀爭吵」和俄烏停火談判，很快就被美國總統特朗普向全球亂徵「對等關稅」的新聞所埋沒。直至烏克蘭「戲子總統」澤連斯基日前突然發放短片，質疑中國派兵支援俄軍，才令人醒起原來俄烏戰事仍然沒完沒了。

澤連斯基指稱，烏軍日前在東部頓涅茨克地區與6名中國軍人交戰，並俘虜了其中兩人，相信他們是與俄軍一同參戰，烏方已召見中國臨時代辦要求解釋。美西方的反華媒體，隨即將中國與直接派兵援俄的北韓，以及向俄軍提供導彈、無人機等武器的伊朗相提並論，質疑中方違背不參與俄烏戰事的承諾。

實情是有中國人以自願或僱傭兵形式參與俄烏戰事，早已不是秘密，當中包括不少退役軍人，部分人上戰場不久便陣亡，在內地的社交網站不難找到大量相關資訊和自拍片，但這與中國官方正式（不論公開或暗中）派兵參戰或支援俄軍是兩回事。正如美國及歐洲也有不少退役以至現役軍人，以不同方式自發支援烏軍，早前更有一名援烏台灣軍人被證實陣亡兼且屍骨無存。如這樣也可被視作有關的國家或政府支援烏軍，第三次世界大戰早已爆發了。

澤氏今次無風起浪，拿兩名被俘士兵向中國說事，相信是想借故重新喚起國際社會對俄烏戰事的關注，尤其是促使西方的反俄反華勢力繼續支援烏國。特朗普在取得烏國的礦產及能源資源後，對俄烏停火談判顯然已失去興趣，將精力集中於關稅貿易戰。俄烏所謂的互不攻擊基礎設施協議也是形同虛設，雙方繼續在前線交戰及隔空互炸，烏軍甚至再次嘗試入侵俄國領土。但歐洲各國因關稅戰現在分身不暇，還有心情和財力理會這兩個中國人嗎？