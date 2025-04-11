自成一家：世貿組織形同虛設

特朗普向全球發動關稅戰，各國反應不一，中國表明會全力反擊，越南、柬埔寨則一早跪低，直言會與美國協商，並自行調節對美貿易模式。值得深思的是，大部分國家都沒想過利用世界貿易組織（WTO），解決和美國的貿易爭端，折射出WTO的影響力已大不如前。

世界貿易組織作為二戰後全球貿易體系的核心機構，長期以來一直致力維持世界貿易秩序，除了制訂一系列規範全球貿易的規則，也設有爭端解決機制。當成員國之間出現貿易糾紛，可以通過該機制進行協商、仲裁，避免貿易衝突升級為貿易戰。例如早年美國與歐盟之間的波音與空中巴士補貼爭端，就是通過WTO的爭端解決機制來處理。

但特朗普一直看不起WTO。WTO於1995年成立後，其上訴法院對爭端國家向WTO提起的訴訟便擁有最終裁決權。然而特氏在第一個總統任期，不斷阻止上訴法院任命新法官，以填補退休法官留下來的空缺。結果WTO上訴機構在最後一名法官於2020年卸任後，就陷入癱瘓至今，只能發揮有限作用，嚴重削弱WTO解決成員國貿易爭端的角色。

特朗普上星期簽署所謂「對等關稅」的行政命令，宣布對各國徵收極高關稅，如對中國、歐盟、日本、越南等加徵兩成或以上的關稅。此舉明顯是將關稅工具化，服務於美國自身的單邊主義訴求，除了違反WTO規則，引發全球貿易摩擦升級，亦進一步破壞了WTO的權威性。

在逆全球化浪潮和單邊主義的衝擊下，近年WTO已面臨嚴峻考驗。特朗普政府這次大打關稅戰，表現出去WTO化的傾向，令WTO形同虛設。其他成員國日後只能通過區域性協議，強化與外國的經貿往來，全球化更加難以實現。