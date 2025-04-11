冰鑑春秋：下一步，趕陸配離台？

就在多位陸配因為言論被驅趕回大陸後，台灣移民署又出招，要求所有在台陸配提供「經海基會驗證之注銷大陸戶籍公證書」，否則可能會取消其居留台灣的資格。此舉引發軒然大波，導致在台陸配與其家人子女的強烈反彈。

截至去年2月底，大陸港澳地區來台配偶高達38萬人，這其中許多人二、三十年前便已來台，當年並未要求相關文件，而他們為了取得中華民國身份，幾乎都注銷了大陸戶籍。結果多年後移民署卻要求他們提供一個當年根本不存在，現在又不可能申請的公證書，這不是刻意趕絕又是甚麼？

儘管嘴巴上講族群融合團結，骨子裏卻始終把陸配視為眼中釘、肉中刺，因為他們認為陸配與其子女高機率不會認同民進黨的主張，也就不會把選票投給民進黨。所以多年來一直造謠大陸刻意與台灣婚嫁「洗人口」，更謊稱縮短陸配入台年限，將嚴重損害台灣的健保制度。總而言之，就是刻意污名化陸配，以達成分化目的。

實際上，拜兩岸關係緊張所賜，陸配近年比例大幅降低，每年只開放60個名額的陸配來台依親，更根本不可能對健保產生關鍵性影響！但民進黨當然不管這些，不僅加強管控陸配言論，還打算修法要求陸配入籍台灣必須放棄原國籍，用造成實際困難的方法，阻斷兩岸間的婚配。

但民進黨這一波操作，很明顯的違憲，特別是許多陸配早已取得國民身份，用行政命令取消其居留資格將引發一連串的法律爭議。但賴清德與民進黨要的就是這個爭議，如此一來，又可以激化族群對立，給予大罷免養分，讓被關稅澆熄的罷免火苗重新燃燒。對這樣一個滿腦子鬥爭思維的執政黨，台灣人民除了堅決對抗到底，還有其他選擇嗎？