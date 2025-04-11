筆下風雲：開弓沒有回頭箭

美國宣布向中國徵收關稅達到125%，中方亦如期對美國進口商品加徵84%關稅。特朗普忽然對其他沒有採取報復措施的貿易夥伴暫緩徵收關稅，顯然是沒有料到中國態度如此強硬，歐盟也加入報復，美國手中沒牌了，只能放軟姿態，集中力量對付中國。順帶一提，美國最惠國關稅稅率平均約為2.2%，非最惠國關稅平均稅率為42%。現在美國瘋狂提高中國關稅，意味早就沒有了最惠國待遇，加上中國拒絕退讓，若局面維持不變，中美經濟將事實上脫鈎。

中美打這場關稅戰，對各自的製造業和出口業傷害極大，中國口中所說的「沒有贏家」是至理名言。但在中美國運大戰之下，雙方都不願認輸，現在就看誰的抗壓力更強，這方面顯然是中國佔優。2024年中國對美國出口達5,246億美元，同比上升4.9%；自美國進口1,636億美元，同比下降0.1%。中國對美國的貿易順差為3,610億美元，佔GDP只有2%。可見中美脫鈎，對中國的實際傷害，並不如外界想像般大。

反觀美國，製造業早就空心化，價廉物美的中國貨成為美國人生活必需品，單是全美以至全球最大零售商沃爾瑪，所售貨品之中，中國製造佔逾六成。即使近年積極以印度供應商作取代，但一時三刻仍無法填補中國製造的份額。關稅大幅提高後，沃爾瑪便不可能再以平價招客。早前傳出沃爾瑪向中國供應商施壓，要求攤分關稅不果，原因是中國商務部不准並要求約談，最終無功而還，美國惡性通脹恐怕很快到來。

美國財長貝森特稱，中國對美國加徵報復性關稅的舉動是「不幸的」，這顯然是典型賊喊捉賊的美國強盜作風。中美始終會坐上談判桌，美國何時頂唔順，就是展開談判之時。