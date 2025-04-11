強詞有理：先做好自己

馬雲多年前在一個論壇上的發言，最近再次引起熱議。他是這樣說的：「貿易談的好，就做點外國生意，貿易談不好，就做14億人的生意，多大點事，中國的市場足夠我們幹。」他並稱：「你改變不了特朗普，你要的是改變自己。」

馬雲這番話是針對當年特朗普發動的第一次貿易戰，放在今天似乎更加適用。中國本身就是一個超大規模的市場，仍有很大發展空間，只要進一步盤活市場，釋放消費潛力，單是做中國人的生意就足夠中國企業忙了。14億人口的市場將來必定超過3億多人口的市場，何必求美國？何必仰人鼻息？特朗普一天一變，將對華關稅增至125%，分明就是鐵了心要搞脫鈎斷鏈。既然如此，中國企業更應該徹底放棄幻想，不應再往美國身上湊。按照馬雲的說法，要從眼睛往外看，到眼睛往內看，這樣才會渡過難關。

事實上，貿易戰演變到這個地步，不管美國增加多少關稅，都已沒有任何意義。104%也好，125%也好，甚至200%也罷，根本沒有分別，特朗普以此恐嚇中國，只能說明自己技窮。有人擔心美國可能拉攏其他國家合力對付中國，這種可能性當然存在，特氏宣布對沒有採取報復行動的國家或地區暫停徵稅90天，就是一種分化手段，企圖孤立中國。但並非所有國家都願意聽其擺布，也並非所有國家都願意放棄中國市場，即使是歐盟和日韓這些美國的所謂盟友，也要為自己利益着想，不會把所有雞蛋放在一個籃子。畢竟中國市場增長空間遠遠大於美國市場，何況中國擁有全球最完整的產業鏈和供應鏈，對其他國家的吸引力絕對不亞於美國。

美國商務部長盧特尼克聲稱全球都準備與特朗普合作，而中國卻反向而行。其實不是全球都準備與特氏合作，只是有些國家或地區實力有限，無力抗衡，才不得不跪低。老美以為中國也會跪低，那是打錯算盤。中國人從一窮二白走到今天，靠的就是不屈不撓的精神，過去沒有屈服，現在更不可能。華盛頓天天都在等北京的電話，那就慢慢等吧，看誰最後熬不住。

近年北京不斷強調以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的發展格局，就是兩手準備。如今面對特朗普的瞎胡鬧，國際循環受阻，國內循環愈發顯得重要，也就是馬雲所說的「管他好與壞，先做好自己」。