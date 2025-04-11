龍吟虎嘯：關稅戰外溢很危險

特朗普發起的全球關稅大戰，以中國為主戰場和打擊目標。柳某說特朗普這回死定了，是因為在當前大勢和實力對比下，特朗普錯謬百出的「戰略戰術」，根本沒有贏的可能，他是在「作死」。當然，中國的反制反擊很厲害，前所未有，打到美國痛處，但中國舉措不是特朗普「死定」的最大原因，只是輔助力量，加速特朗普作死。對此，狂妄自大的特朗普是打死也不信的。

關稅大戰之前，內外會有各種方案分析這場仗怎麼打，特朗普的治國水平和剛愎自用令他選擇了最糟糕的方案——憑一條莫名其妙的數學公式向全球徵收「對等關稅」，又憑着強烈的主觀好惡，向中國等國家大幅度加稅。特朗普加得很過癮、很解氣，以為幾下大棒就能旗開得勝，全世界跪低，這種認知水平和胡亂出招就是特朗普在作死，不是被甚麼人打死。其實特朗普大可放心，沒人可以把美國打死，只要自己不作死就不會死。

現在特朗普已經連連碰壁，在中國強而有力的反擊下，他會怎麼辦呢？第一，他有可能調整策略，知難而所退；第二，他有可能更加老羞成怒，把這場關稅戰打大打到底。根據美帝國主義的霸權本性，根據美國必須第一，「天選之人」的神聖使命，根據特朗普要成為美國歷史上最偉大總統的勃勃野心，以及其人的狂妄性格，這種可能性是極大的。

按照事物的發展規律，中美這場前所未有、關乎國運的關稅大戰，既然打起來了，雙方都出了狠手又不肯罷手，那麼雙方愈來愈尖銳的衝突就會外溢，務必要逼退和打垮對手而後快，外溢衝突勢將涉及多個領域，例如外貿、金融、航運、陸運、碼頭、產業鏈、供應鏈，以及基礎設施的掌控和安全，這又會涉及主權問題、國家根本利益，於是外溢和爭鬥的結果會引發軍事力量的介入，引發戰爭，事情會愈搞愈大。同時，美國多年來習慣於用戰爭解決問題，看清這些，中國就要準備好與美國開仗。