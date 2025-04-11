坦言集：對華宣戰

特朗普對中國的反制以加關稅至125%回擊，同時給其他國家暫停對等關稅90天，期間只加徵10%關稅。此舉清楚暴露出美國關稅戰針對的主要是中國。正因為中國強硬，歐盟等亦觀望，特氏怕會引起歐盟及更多國家跟隨中國反抗，故把其他國家放下，全力對付中國。

特朗普停3個月的對等關稅，或許還有股市、債務反應的考慮。在集中打擊中國的同時，還想照顧市場（他的金主及選民）的利益。但中國會否就範，使特朗普旗開得勝，可順利用關稅確立美國的經濟霸權？加關稅125%絕對會打擊中國對美出口，郵寄小額包裹由30%加稅至90%，每包收費增至75美元，稍後會加至150美元，這是在打擊中國貿易之外，同時封殺跨境電商貿易，性質已不是一般貿易戰的方式，而是政治的全面封鎖。

但中國有甚麼方法應對呢？把對美進口關稅也提至125%或至少100%，強調對等還擊？抑或是以84%為最後高關稅，不再理會特朗普的追擊？特朗普必然把關稅再提升，並且加上其他非關稅的制裁措施。中國若加關稅停在100%左右後再加的意義不大，100%加關稅已經使絕大部分美國產品沒法進入中國市場。美國高關稅作用相同，即使個別中國產品在高關稅下還可進入美國市場競爭，特朗普也可採其他措施使之絕迹美國。在100%或以上的高關稅門限，關稅戰已難有新的破壞作用。中國堅守不退，特朗普便只能在其他領域對中國進行打擊，也不會是經濟範疇。

中國習慣的外交對策是被動，美其名為後發制人，實質上是被敵人牽着鼻子走，屢失先機，翻盤不易，成本也高。今次中美互動，中國仍然是被動。特朗普的政策並不依國際貿易談判的慣例，也不限於貿易談判的範疇，而是把各種政策措施混合使用。他的優勢是現時美國決策，悉依總統行政命令，由總統中樞決定，不經國會或官僚體系，靈活異常，也可反覆無常，變成十分個人化的商業談判方式。中國面對這樣的美國體系更難適應，過重規矩，不理解特朗普是不按規矩行事。

唯一肯定的是，特朗普已拋掉任何偽裝，公開對華宣戰。中國不退，特朗普也不會退，下一步會是甚麼呢？最大的可能是全面的脫鈎斷鏈，特朗普逼着其他國家一起對付中國，關稅制裁金融戰會無所不用其極，結果將會是美國驅趕各國與中國進行烏克蘭式的戰爭。