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涉非禮16歲女 拘75歲翁
【本報訊】昨日中午12時許，執法部門接報指一名16歲少女，在土瓜灣木廠街疑被一名男子非禮。警員接報到場，經初步調查後，以涉嫌「非禮」拘捕一名姓李（75歲）男子，並把他帶走調查。
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