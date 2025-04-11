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4車相撞 堵塞青馬大橋

多輛私家車相撞。 多輛私家車相撞。
多輛私家車相撞。
【本報訊】昨日上午近7時半，青馬大橋往機場方向有4輛私家車相撞，其中一輛私家車衝入快線工地，車頭逆轉停在路中，幸事件中無人受傷。受意外影響，現場往機場方向的部分行車線一度封閉。警員一度封鎖現場，以便調查意外經過及原因。
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