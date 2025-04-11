搭枱變動粗 追緝兩兇徒

快餐店食客講口 雙拳難敵四手 本周三中午，一名90後男子在將軍澳一間連鎖快餐店午膳，有兩名身穿地盤裝束的中年漢「搭枱」，期間兩人懷疑不滿敲枱發洩，事主與他們口角遇襲受傷，施襲者得逞後逃去，相關片段旋即在網上瘋傳。執法部門證實事件，案件列作「襲擊致造成身體傷害」，正追緝兩名施襲男子。

據了解，事發地點在將軍澳日出康城大家樂，在該段長約42秒的短片，片段甫開首可見一名穿藍反光衣的男子，與一名穿灰衣男子，在快餐店內扭作一團，期間另一名穿灰反光衣的男子，突然衝前加入戰團，揮拳重擊藍衣男子背部。有快餐店職員見狀，連忙上前勸阻，但灰反光衣男子疑因打至興起，不理勸阻反手推開快餐店職員，有旁觀食客見狀，曾大叫：「喂喂喂，一對一呀！」

勸交男箍頸阻擸櫈施襲 此時，一名戴頭巾的男子趨前，從後箍着灰反光衣男的頸部把他箍走，並阻止他擸櫈施襲。不過，藍衣男子與灰衣漢繼續糾纏，兩人更加扭打倒地，其後，灰衣漢騎着藍衣男，頭巾男隨即再次出手，箍頸拉開灰衣漢，並勸他「唔好呀，唔好打喇好唔好呀？」又謂「唔好打喇，搵食之嘛大家！」此時灰衣漢回復冷靜，藍衣男則攤在地上，快餐店職員及頭巾男則分開兩人。有旁觀者中亦傳出「唔好×打！唔好×打！咁×辛苦，打贏都死啊！」

執法部門表示，本周三中午12時許，一名姓鄭（33歲）男子，在將軍澳康城路1號一間快餐店用膳期間，兩名穿着地盤服裝的男子上前「搭枱」，兩人懷疑不滿敲枱發洩，鄭男其後與兩人發生口角，繼而動武。事件中，鄭男的眼、耳及胸口受傷，需由救護車送往將軍澳醫院接受治理。警員經初步調查後，把案件列「襲擊致造成身體傷害」處理，正追緝兩名年約50至55歲施襲男子。