14歲仔做煉毒學員 太空油每粒酬6元

掃場斷黑幫米路 新界北122人被捕 為打擊元朗區黑幫活動，執法部門在過去逾半個月採取行動，共拘捕122人。除搗破多間賭檔及無牌酒吧，更破獲上水一個太空油製毒工場及儲存倉，檢獲可生產約值100萬元毒品的原材料，並拘捕3名青少年男女，當中最細僅14歲。初步調查顯示，3名被捕人在學校認識，其中一名18歲青年受免費毒品及金錢利誘擔當「煉毒師」，每製成一粒太空油煙彈可獲6元報酬；其餘兩名同學從旁協力，同時接受「培訓」製毒。

今年3月24日至4月10日，新界北區執法部門進行代號「猛擊」的反罪惡行動，以打擊活躍元朗區的三合會活動。行動中，警員搗破3個非法賭博場所、3間懷疑無牌酒吧及一個製毒工場，共拘捕74男48女（14至72歲），當中包括黑幫骨幹成員，他們分別涉嫌「製造危險藥物」、「洗黑錢」、「經營非法賭博場所」、「於非法賭博場所內賭博」、「經營無牌酒吧」及「無牌賣酒」等。

其中，警員根據線報及經調查後，於本周二突擊搜查上水金錢村一村屋單位，搗破一個「太空油」毒品製造工場及儲存倉庫，檢獲約450克懷疑依托咪酯粉末、721粒懷疑含有「太空油毒品」的煙彈及約60公升懷疑可用於製造「太空油毒品」的香油，一批懷疑製毒工具，包括煮食爐、量杯、針管、電子磅及大量未使用的煙彈等。警員經初步調查後，以涉嫌「製造危險藥物」拘捕單位內一名14歲少年、一名16歲少女及一名18歲青年，他們已被帶走扣查。

冚賭檔無牌酒吧毒工場 初步調查顯示，3名被捕青少年男女俱有黑社會背景，他們曾經在同一學校讀書，彼此互相認識。該名18歲青年已經輟學，他疑被毒販以免費毒品及金錢招攬，負責把毒品粉末和香油加熱混合，再以針筒注射入煙彈，之後把成品分銷出售。而每製作一粒「太空油」煙彈，便可收取6元酬勞；另外兩名同黨則負責從旁協助，同時接受「培訓」製毒。

人員又指，涉案製毒工場設施十分簡陋，沒有任何衞生設施。據初步推算，現場檢獲的毒品原材料可製成2,200粒太空油煙彈，市值高達100萬元，相信毒品主要供應元朗區一帶非法娛樂場所，或經Telegram、Instagram等網上途經出售。

另一方面，行動中搗破的無牌酒吧及賭檔，警員在場內檢獲大量賭具、酒精飲品和音響設施，估計市值逾50萬元。調查人員透露，相關場所的警覺性頗高，通常在工廠大廈或三無大廈的唐樓經營，並於外圍設置大量「天眼」監察，只有熟客或經人介紹始能進入。此外，上述場所的隔音設施良好，即使是附近的鄰居亦難以察覺。