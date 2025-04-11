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鐵喉突墮下 維修工骨折

傷者送院治理。（蘇偉明攝） 傷者送院治理。（蘇偉明攝）
傷者送院治理。（蘇偉明攝）
【本報訊】昨日上午9時許，一名44歲內地男子，在上水古洞馬草壟路一貨倉內維修一條鐵製喉管時，懷疑喉管突然墮下，導致該維修工右手臂擦傷以及腳部骨折。
救援人員接報趕至，事主清醒被送往沙田威爾斯親王醫院治理。
執法部門經初步調查後，把案件列作「工業意外有人受傷」，意外原因有待相關部門跟進。
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