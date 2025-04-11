發債拓北都 議員憂長遠難支撐

【本報訊】立法會財務委員會昨日舉行特別會議討論規劃地政事務，不少議員關注北部都會區發展，有議員建議為北部都會區設管理局作整體規劃，又擔心當局發債不足以支持發展，亦催促當局盡快交代交椅洲人工島的時間表，憂慮會影響港深西部鐵路的建設進度，恐該鐵路淪為「斷橛禾蟲」，將來屯馬綫會因乘客過量而十分擠塞。

議員劉國勳認為，為更好統籌及加快北部都會區土地的發展，當局應新增一個獨立的北都管理局，並應為「片區開發」設雙信封制。

議員洪雯則擔心現時港府發債是「借得多、還得亦多」，未來借來的債有56%需要用來還債，促請政府考慮為北都發專用債券及中長期發債。

議員田北辰則關注交椅洲人工島發展進度，指人工島涉及洪港鐵路，若港深西部鐵路建成後沒有洪港鐵路，港深西部鐵路將成「斷橛禾蟲」，內地旅客經港深西部鐵路抵達香港後，需要乘坐「針都插唔入嘅屯馬綫」出港島，屆時「實嘈到拆天」，又批評由財金官員至發展局「所有官員都講唔出（人工島）標準時間」，促盡快釋出相關鐵路的時間表。

發展局稱，為北都設一個類似西九管理局的獨立機構並非最好辦法，但指會對「片區開發」用雙信封制持開放態度。

局方稱從無放棄明日大嶼 對於交椅洲人工島，發展局重申「從來無放棄過」，只是將發展步伐放慢，會密切留意相關鐵路的發展時間，承諾「到時到候會交代。」