部分過渡屋入住率低 當局擬辦睇樓團補鑊
【本報訊】特別財委會的文件披露，部分過渡性房屋入住率不足一半，有議員質疑浪費資源。房屋局局長何永賢昨日指出，入住率較低的項目皆位於新界區，認為需要時間「熱身」宣傳，相信居於新界地區寮屋、村屋的居民有相關需要。她又認為營運機構需要親身接觸市民，並舉辦「睇樓團」等，讓市民清楚了解過渡性房屋項目。
稱需時「熱身」宣傳
部分過渡屋入住率不足五成，其中元朗「新田部屋」入住率只有37.8% 、將軍澳「邑庭居」入住率只有48.7%，啟德「啟福居」更只有26.6%。議員陳學鋒關注當局要如何提高過渡屋入住率。
此外，當局加強打擊濫用公屋以及修改富戶政策，據特別財委會的文件披露，去年有1,846宗反對交還公屋的上訴個案，按年增加逾三分之一，當中有154戶的遷出通知書最終取消；而整體個案當中有587宗涉及富戶政策，有330宗已於去年獲處理，當中有71戶，即近四分之一成功「打甩」，可繼續居住。陳學鋒質疑當局是否在打擊濫用公屋時「打過龍」，令上訴個案急升。
何永賢回應指，以往公屋住戶上訴，亦有約一成半人士成功獲取消遷出通知書，而比例與去年相若，又解釋指近年展開公屋富戶申報政策，才令數字上升。
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