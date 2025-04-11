東呼即應：富戶交貴租免遷走 新策難紓公屋輪候

東呼分析如何助上樓 議員倡「組屋」效法星洲 房委會日前通過收緊公屋富戶政策，聲稱可令經濟條件較佳的公屋戶，為遷出早作安排。《東呼即應》找來學者及議員就收緊公屋富戶政策作評論。有經濟學者批評，現時約有8萬公屋富戶，有條件置業往上流，騰出這些單位已可即時協助大批輪候人士「上樓」。有議員則指，現行房屋政策階梯下，對公屋富戶購買居屋的誘因不夠大，建議政府效法新加坡「組屋」的做法，提供更多居屋單位類型，供買家選擇。

房委會日前通過收緊公屋富戶政策，提高富戶額外租金，以及降低富戶入息限額，受影響租戶將按入息超過限額的程度，分別繳交2.5倍、3.5倍和4.5倍租金，超限額5倍的則要遷出。嶺南大學經濟學者何濼生批評有關政策倒行逆施，公屋輪候人士只要入息稍為超出限額，就無法排隊輪候公屋；相反，公屋富戶入息限額超額，只要繳付額外一倍、兩倍或3倍租金，仍可繼續居住公屋，「更需要幫助的人反而上不到公屋，而且幾乎永遠上不到公屋。」直斥政策不仁不義。

學者：10%公屋戶有條件置業 何濼生提到，1994年長遠房屋策略中期檢討報告顯示，當時在市場買樓的人，有24%是公屋戶，而現有居民中的13%，已有至少一個私人物業單位或以上，部分甚至有3個私人物業單位，所以有10%以上的公屋居民是有條件買樓，而他們能夠買樓，正因其長期享受低廉租金，令他們能夠儲錢。他指出，現在約80多萬公屋戶當中，有10%、即約8萬多戶有條件可置業往上流，認為如果可以騰出這些單位，將有助輪候公屋人士立刻「上樓」。

議員倡加強富戶購居屋誘因 議員江玉歡認為，現時居屋的設計選擇有限，過往曾有公屋戶向她反映，希望能夠搬遷到居屋，但現有居屋單位面積較小，缺乏足夠的吸引力。她提到，搬入居屋意味着更大的經濟負擔，一定要有足夠誘因才會選擇供樓做業主，公屋居民期待有更寬敞的住屋空間及更好的生活環境。她建議，政府在設計居屋時，提供更多樣化的選擇，例如參考新加坡在近期組屋設計的經驗，讓香港的居屋設計更具吸引力。