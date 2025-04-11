多冗員捱轟 港台仍有125空缺

【本報訊】部分議員早前批評香港電台與新聞處工作重疊，建議兩者合併，身兼行政會議召集人的議員葉劉淑儀更批評港台冗員多，但當局指截至今年3月1日，港台共有125個公務員職位空缺。至於造價60億元、被轟是「超豪」的新廣播大樓在2014年被立法會否決後，事隔逾10年，被問及興建新大樓的進展，當局回應沒有確切的計劃。

商務及經濟發展局局長回覆議員就特別財委會的提問，指港台在2025/26年度的預算開支較上年度的修訂預算增加2.913億元，增幅為23.1%，主要是為了支持第十五屆全國運動會和全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會的推廣、製作節目和直播工作。

對問及政府要求未來兩個年度，公務員編制削減2%及在今屆政府任期內減少約1萬個職位，當局指在2025/26年度港台透過內部調配及精簡程序減少4個非首長級公務員職位，屬於文書助理、節目助理及技工職位等。

截至今年3月1日，當局指港台共有125個公務員職位空缺，港台會全面檢視其人手編制和運作情況，在不影響港台節目及服務質素的情況下，推出適當措施包括精簡架構，以更有效地運用公共資源。當局又指港台在2019年已停止外判計劃，沒有計劃改變現行製作安排。

稱無計劃擴建新大樓 被問及計劃在將軍澳興建新擴大樓的進展，當局指港台正研究廣播大樓的搬遷事宜，以應付長遠發展需要，現時並沒有確切的計劃，而為了配合運作需要，港台已於2023年啟用於觀塘友邦九龍大廈租用的辦公室及節目製作設施，包括錄影廠、節目製作室、剪接室和道具車間等。港台亦會繼續透過維修保養廣播大廈和電視大廈，以及租用其他設施，以滿足港台的製作及發展需要。