萬宜水庫拒載票控7的哥 濫收費拘4人

【本報訊】西貢萬宜水庫近日成為行山熱點，隨之亦令附近交通出現亂象。政府昨回應區議員的關注，透露去年票控7名的士司機拒載等，亦有4名的士司機涉濫收車費被捕。政府又指留意到近期周末及清明節假期期間，有較多遊人前往東壩，因應乘客需求增加，運輸署已要求小巴營辦商加強往返萬宜水庫東壩的班次，並在接載所有乘客返回北潭涌後才結束服務。

署方促小巴增東壩班次 對於於萬宜水庫東壩一帶涉及的士司機違法行為的執法及檢控，去年執法部門共進行58次相關宣傳教育及執法行動，成功票控7名的士司機拒載或未有展示的士司機證，4名的士司機涉及濫收車費而被拘捕，所有被捕的士司機經調查後已被落案起訴相關罪行，並已在觀塘裁判法院提堂及定罪。

在今年1月至3月期間，西貢分區共接獲11宗與的士有關的交通投訴，當中6宗的投訴內容涉及東壩範圍。同一時期，西貢分區亦進行36次相關宣傳教育及執法行動，大部分案件已完成調查、起訴及司法程序，另有個別案件仍在調查中。

政府強調通往萬宜水庫東壩的西貢萬宜路是一條維修用途通道，主要供水務署和漁農自然護理署作日常運作及維修用途，大部分路段為單線雙程行車。執法部門已加強交通管理，確保西貢萬宜路的車輛有序通行。

政府亦經「香港政府通知你」提示通知、「香港出行易」流動應用程式及各相關部門的本地和內地社交媒體，發布西貢萬宜路的最新交通消息，並提醒遊人妥善規劃行程，包括為下午回程預留充裕交通時間，同時在輪候時保持忍讓。

此外，在昨日的立法會特別財委會上，多名議員問及萬宜水庫東壩的交通事宜，文化體育及旅遊局局長羅淑佩回應稱，行山之人都喜歡自然、從容地在山徑中步行，而允許太多車輛駛進，會阻礙他們行山，因此要取得平衡。她又認為可分流旅客到其他山徑，例如大嶼山大澳、二澳一帶。旅遊事務署稍後會與漁護署、運輸署等磋商改善安排。