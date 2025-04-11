「特」襲五時花六時變 商會籲準備持久戰

議員料關稅風波重塑供應鏈 美國對華大加關稅，且「彈弓手」將關稅加至145%，有商會呼籲製造業及出口業者留意美國政策多變，並要有持久戰的心理準備。議員林健鋒亦指，美國關稅變化大「五時花六時變」，未來一兩年會出現不同情況，與美國有生意往來的企業料面對較大困難，呼籲業界靜觀其變。有出口業者估計，在美國宣布暫緩多國關稅的新措施後，估計不少廠商會加快出貨速度，美國買家亦會急忙補貨，料未來6星期內會出現一波出口高峰。

香港付貨人委員會主席林宣武指，美國業者暫有約一個月庫存量，市面已出面搶購及囤貨情況，由於未來幾個月會迎來新學期購物旺季，估計進口商會盡快入貨。估計出口業者亦會趁美國新政策趕快出貨。議員黃英豪亦指，過去一周美國似乎出現恐慌性採購，有美國廠商表示很想補貨，但需考慮直接向中國或香港落單，或是經第三方落單並轉口，相信關稅風波可能會重塑整個供應鏈。

中華廠商聯合會會會長盧金榮則強烈反對近期美國在關稅政策的表現，直言特朗普繼續加關稅已沒甚麼意義，目前的關稅水平非常高，局勢充滿不確定性，短期內會採取觀望態度，暫停接單或下單。他呼籲製造商、供應商要小心美國的政策隨時會改變，建議合約上要寫清楚有關關稅的變動和相關的保護措施，至於局面將會持續多久就難以預測。他指業界要有打持久戰的心理準備，當前任務是要保障貸款回收和穩定現金流，調整產能避免貨品積壓，建議政府果斷地推出針對性支援措施，協助企業穩定營運資金。

信保局推3招助中小企 另外，商務及經濟發展局已與本地主要商會、中小企業商會及受關稅影響較大的業界（包括珠寶、紡織及製衣、食品及鋁材業）的代表會面，昨宣布香港出口信用保險局宣布推出3招協助中小企，包括（一）延長為中小企業而設的「小營業額保單」保戶提供的免費付貨前風險保障至2026年6月30日；（二）為非「小營業額保單」保戶提供付貨前風險保障五折保費優惠；以及（三）減低新興市場的保費率，與傳統主要市場劃一收費，以減低成本，幫助出口商開拓東盟市場。