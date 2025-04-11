涉向疑犯索6萬換姦案「和解」 男警料6月始能述認罪意向
【本報訊】一名男警員在調查強姦案時，涉嫌向疑犯聲稱受害人指可以用金錢作庭外和解，並索款6萬元。他被控公職人員行為失當罪及相關的交替控罪，案件昨日在區院再提訊。法官應辯方要求，把案件押後至6月5日再訊。辯方稱，下次聆訊相信能告知法庭被告會否認罪。
控公職人員行為失當罪
27歲被告吳偉峰，控罪書上沒有報稱職業。他被控一項在公職中行為失當罪，控罪指他於2024年4月26日與4月28日之間，首尾兩日包括在內，在香港身為擔任公職的人，即香港警隊警員，在警方調查的一宗強姦案件中（警方編號為TS RN 24001675），在無合理辯解或理據的情況下，刻意行為不當，向Ｘ謊稱Ｙ向Ｘ勒索6萬元，以便作出不追究該案件，企圖誘導Ｘ向他交出一筆6萬元的款項。
吳另被控企圖欺詐罪作為交替控罪，指他意圖欺詐，企圖誘使Ｘ提供一筆6萬元的款項，導致他獲得利益，或對Ｘ蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利。案件編號：DCCC 1167/2024
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