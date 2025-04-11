總督察涉貪逾百萬 續還押至7‧2再訊

停職超過2年 仍無律師代表或擬自辯 曾被稱為警隊明日之星、駐守灣仔警區的總督察何兆東，涉嫌收受一名商人提供總值超過114萬元的現金和禮物，在履行職務時優待該名商人，又多次向該商人洩露警方內部資料，其妻亦被指涉案。何兆東被控兩項公職人員接受利益罪及3項公職人員行為失當罪，其妻則被控一罪，案件昨在區院再提訊。法官應辯方要求，把案件押後至7月2日再訊。何兆東繼續還押，其妻續准保釋。

兩名被告分別是警務處總督察、38歲的何兆東，他於2023年3月2日起停職；以及其妻，即36歲何姸頴，她報稱是家庭主婦。

妻有律師代表 續准保釋 何兆東昨沒有律師代表，透露之前申請法援被拒絕，現階段一方面打算自辯，另一方面正尋找律師。法官建議他可以考慮請律師審閱文件，以判斷勝算，形容所需費用有限，或聘請律師「由頭打到尾」。何姸頴則有律師代表，並申請押後案件。法官批准申請，押後至7月2日再訊。

本案首次在裁判法院提堂時，裁判官批准兩名被告保釋。其中何兆東的保釋金由5萬元大幅提升至120萬元，其妻保釋金則維持在兩萬元。兩人不可離港，不得接觸控方證人。惟何因未能繳付保釋金須還押。

何兆東被控於2021年8月26日，接受港幣50萬元饋贈、貸款、費用、報酬或佣金。他另被控於同年9月12日至2023年1月4日期間，接受總值648,546元的金錢及禮物。餘下3項公職人員行為失當罪則指他於2021年9月15日至2022年10月6日期間，向曲海鵬洩露警方內部資料；以及在調查中傾向或保持傾向優待曲。何另被指於2022年5月31日至10月21日期間，向曲海鵬及/或梁國興洩露警方內部資料；以及在調查中優待他們。最後，何被指於或約於2022年10月5日，向曲海鵬洩露有關名為庄鵬翱的人士的警方內部資料。

何姸頴被控於2021年9月12日至2023年1月4日期間，協助、教唆、慫使或促致何兆東，接受總值130,946元的饋贈、貸款、費用、報酬或佣金，作為何傾向或保持傾向優待曲海鵬的誘因或報酬。案件編號：DCCC 1388/2024