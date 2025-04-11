醫健：職場健康：「第二十四屆香港職業安全健康大獎」 提升企業職安健表現和生產力
「第二十四屆香港職業安全健康大獎」作為本港推廣跨行業職安健文化的重要平台，旨在表揚在推行職安健方面有傑出表現的機構，並為業界提供交流平台以借鑑彼此的職安健實務經驗，提高各行業的職安健表現和生產力，提升本港的職安健水平。「大獎」由職安局聯同勞工處主辦、多個政府部門及機構協辦，致力推動香港的職安健。
今屆「大獎」共設有9個獎項類別：
1. 安全管理制度大獎 （下設「5S工作場所整理最佳實踐獎」及在「建造業組」下設「工地安全早會最佳實踐獎」）
2.安全表現大獎（下設「安全表現新晉獎」）
3.職安健改善項目大獎 （下設「職安健創意發明大獎」）
4.職安健宣傳推廣大獎
5.職業復康大獎
6.職安健報告大獎
7.工作安全行為大獎 （下設「指差呼稱最佳實踐獎」）
8.安全文化大獎（下設「工作安全氣候指數調查最佳實踐獎」）
9.最佳酷熱天氣下職安健計劃
大獎截止報名日期為2025年5月21日，歡迎各機構透過網上報名，一同參與此項職安盛事！
重要日期：
2025年5月21日——截止報名參賽、遞交報告及補充資料
2025年6月中旬——於職安局網站公布入圍名單
2025年7月2至21日——實地評核入圍機構
2025年第3季——「第二十四屆香港職業安全健康大獎」分享會暨頒獎典禮
職業安全健康局
www.oshc.org.hk
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20250411-0411_00176_063/醫健：職場健康：「第二十四屆香港職業安全健康大獎」--提升企業職安健表現和生產力
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