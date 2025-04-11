醫健：職場健康：「第二十四屆香港職業安全健康大獎」 提升企業職安健表現和生產力

「第二十四屆香港職業安全健康大獎」作為本港推廣跨行業職安健文化的重要平台，旨在表揚在推行職安健方面有傑出表現的機構，並為業界提供交流平台以借鑑彼此的職安健實務經驗，提高各行業的職安健表現和生產力，提升本港的職安健水平。「大獎」由職安局聯同勞工處主辦、多個政府部門及機構協辦，致力推動香港的職安健。