公營醫療收費新方案 逾8成受訪長者擔心

【本報訊】政府上月公布公營醫療收費改革，多項公院服務明年1月起加價，惹來不少人批評。有機構就收費改革方案，向1,029名使用不同安老服務的長者進行問卷調查。結果顯示，有83.2%受訪者對新方案表示擔心，其中有62%人表示「相當擔憂」，10分滿分中評為8至10分。對新收費方案表示「滿意」及「十分滿意」的受訪者只得4.2%，而感到「不滿意」及「十分不滿」的受訪者則有59.7%。

至於新收費方案的內容，有22%受訪者表示「完全不明白」或「不太明白」，亦有25.2%人表示只是「部分明白」。當中有最多人不明白的項目為「優化醫療減免機制」及「一萬元醫療費封頂安排」，各有43.9%。至於講解渠道方面，有分別35.9%及16.1%人認為政府講解「不足」及「十分不足」。

團體促加強講解諮詢 負責問卷調查的機構明愛長者協會指出，不少長者只能透過網上、電視等渠道單方面了解新收費，就算想進一步查詢有關詳情，亦難以覓得渠道，希望政府為收費改革舉辦答問大會、簡化醫費減免機制申請程序，縮短檢討年期至一年及諮詢長者、病人意見。