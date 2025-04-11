醫護非退休離任 去年錄逾2千人

資歷6年以下最多公院恐現斷層埋禍 本港公立醫院一直面對人手流失的問題，近年更一度出現醫護離職潮，有議員日前於特別財委會向政府查詢公院的人手情況。政府指出，去年全年的醫生流失率為5.2%，護士流失率為7.5%，一共有327名醫生及1,762名護士「非退休」離任，流失率分別較前年的6.1%及9.5%為低。不過，數據亦顯示，流失的人員當中，年資「少於6年」的醫護最多，分別佔離職的醫生及護士約40%及60%。另外，醫生流失率最高的專科，依次為婦產科、兒科及病理科；護士則為深切治療部、急症科及外科。

資料顯示，當局去年全年流失327名醫生及1,762名護士。按年資計，服務公院「6年以下」就離職的醫生有131人，護士有1,072人，分別佔流失人手約40%及60%。而年資介乎6至15年的離職醫生及護士，就分別有132人及518人。

2024至25年度（即去年4月至12月底），醫管局醫護人手，包括常額、合約及臨時員工，其中有7,787名醫生、33,263名護士。當中年資為6年以下的醫生有3,267人，護士則有15,390人；有6年至10年年資的醫生就有1,812人、護士有6,218人。換言之，10年年資或以下的醫護，佔整體人手約65%。

資深中層醫生續不增反減 當局於去年度的整體醫生人手按年增加約377人，其中「顧問醫生」、「醫生/駐院醫生」分別增加64人及357人，不過資深的中層「高級醫生/副顧問醫生」則不增反減45人，已連續兩年錄得跌幅。

近年醫療事故頻生，去年醫管局接獲的醫療事故申索個案共有85宗。7個醫院聯網於2023至24年度一共接獲2,097宗投訴，而同期的公院醫療人員遭紀律處分次數就達201次，按年增加52%，其中醫生被處分次數有33次、護士145次，以及專職醫療人員23次。當局指出，紀律處分不限於醫療投訴或申索個案，會視乎事件嚴重程度作出適當處分，包括輔導、口頭或書面警告，以及解僱嚴重行為不檢的員工。