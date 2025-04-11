昂坪纜車 首季日均訪客創疫後高

【本報訊】訪港旅客人數不斷上升，其中今年首季到訪昂坪360的長短途國際市場旅客，平均每日到訪人數較去年同期上升12.3%，數字創疫後新高；在七人欖球賽開賽前3日，平均每日到訪的長短途國際市場旅客，更較去年同期上升23%，昂坪360又預計今年的五一長假期到訪旅客數字將有高單位數升幅。

長短途國際客佔逾半 昂坪360表示，今年首季來自長短途國際市場的旅客，平均每日到訪人數較去年同期上升12.3%，數字創疫後新高。佔比方面，首季的長短途國際市場旅客於整體旅客人數當中佔超過一半，達51.3%，其次是內地，佔約三成，而本地居民則佔約兩成。於七人欖球賽開賽前的3日，即3月25日至27日，長短途國際市場旅客的平均每日到訪人數更顯著上升，較去年同期上升23%。這3日的長短途國際市場旅客於整體旅客人數當中，佔比高達64.6%。

昂坪360董事總經理董沛銓指，大型盛事活動更是對香港旅遊業有正面積極作用，相信隨着政府大力推動盛事經濟，將可吸引更多來自海內外的旅客到訪。