服務大獎 全球最佳機場出入境 入境處第5度奪殊榮

600對手當中脫穎 郭俊峯承諾精益求精 香港國際機場的出入境服務享譽全球，英國非營利獨立調查機構Skytrax日前公布2025年調查結果，入境處於Skytrax 2025年的旅客意見調查中贏得「全球最佳機場出入境服務大獎」，在全球超過100個國家或地區，接近600個機場當中脫穎而出。入境處指，今次是繼2015、2016、2019及2020年後，第5次贏得這項殊榮，對此深感榮幸及鼓舞。

入境處處長郭俊峯於4月9日出席了西班牙馬德里舉行的頒獎典禮，他表示入境處能夠5度獲得該項殊榮，是對入境處一直秉承提供最優質出入境服務理念的肯定，又感謝主辦單位及世界各地旅客對入境處的支持和認同。

世界機場大獎港升至第6名 郭續指，2024年香港國際機場處理的客運量超過5,300萬人次，是全球最繁忙的國際機場之一，在處理如此龐大的客運量同時，仍能提供最優質的出入境服務，感到非常自豪，亦感謝職員在各崗位上的專業及努力，本着以人為本的精神對待旅客。入境處未來會繼續精益求精，並且運用創新科技，推出更多便利旅客的措施，提供更優質的出入境服務，以鞏固香港作為國際航空樞紐的地位。

另外，Skytrax 2025年亦公布了世界機場大獎結果，香港國際機場從去年的第11名升至第6名。而新加坡樟宜機場則第13次獲評「全球最佳機場」，同時奪得「最佳機場餐飲」、「最佳機場洗手間」及「亞洲最佳機場」獎項。

排名第二的卡塔爾哈馬德國際機場則以藝術裝置和奢華設計聞名，同時獲「最佳機場購物」及「中東最佳機場」。亞洲機場在今年的排名中表現亮眼，第3至第5名依次分別為日本東京羽田機場、南韓仁川國際機場及日本成田機場。