香隧城隧收費重點檢討 難逃加價

【本報訊】運輸及物流局局長陳美寶表示，正檢討調整停車咪錶收費、交通違例事項定額罰款及隧道收費，其中逾34年無調整收費的香港仔隧道及城門隧道，政府會重點檢視，希望達至「用者自付、收回成本」原則，料今年第二季提交立法會諮詢。她又指，政府正研究就的士車隊設立統一平台，方便市民叫車。

陳美寶昨在立法會財委會特別會議上表示，正積極檢討各項交通收費及罰款，包括多年無調整的停車咪錶收費、交通違例事項定額罰款及隧道收費，預備今年第二季提交立法會諮詢。其中，隧道收費檢討，她稱要全盤考慮，當中的香港仔隧道及城門隧道已34年無調整，政府會重點審視，希望達至「用者自付、收回成本」原則。至於電動私家車牌照費，她指正聯同環境及生態局理順收費基礎和架構，爭取盡快完成檢討，並於本月起分批提出建議諮詢立法會。

的士車隊研統一叫車平台 此外，目前有兩支的士車隊試運，但面對車輛與司機不足，市民叫車有困難。陳美寶指出，5支的士車隊正用各自方法籌備，政府會積極協助。智慧交通基金協助車隊發展或落實科技設施，而在重要關口包括機場預留上落客點，當局亦積極籌備方便市民約車的統一平台，希望當車隊運作後進一步惠及市民。至於網約車平台的規管，她強調沒有鬆懈，希望今年內向立法會介紹建議。