天眼線索破刑事案 迄122宗

【本報訊】政府去年表示會在本港不同地方安裝2,000部閉路電視，據特別財委會的文件指，執法部門自2024年4月起在全港各區安裝閉路電視，目前已於全港18區罪案數字較高及人流較多的615個位置率先進行安裝。而截至去年底，閉路電視系統已協助偵破122宗刑事案件，包括兇殺、行劫及爆竊等嚴重罪案，共拘捕202人。

研天眼導入影像管理系統 據文件指出，在閉路電視協助偵破的28宗兇殺、行劫及爆竊案中，九成案件平均於兩日內破案，顯示閉路電視對促進調查的成效，亦顯著提升破案效率。另外，閉路電視亦對犯罪行為構成阻嚇力，執法部門指相關罪案數字在閉路電視安裝後有所下跌，下跌3.2%至27.4%不等。

執法部門目前正與相關政府部門及其他持份者保持緊密溝通，研究於今年內將其所屬的閉路電視影像導入影像管理系統中，通過充分利用政府部門及私營機構的資源，有序擴展閉路電視網絡的覆蓋範圍，進一步提升防罪滅罪的效能。執法部門亦將委託獨立顧問公司進行私隱影響評估，並且向個人資料私隱專員公署等尋求意見，確保相關操作符合《個人資料（私隱）條例》的要求。