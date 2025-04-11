教局向幼園「開刀」 削學童資助額最高$670

【本報訊】政府面臨約千億元財赤，教育局昨日向參加幼稚園計劃的幼稚園發出通告，以「更有效運用公共資源」為由，於9月起削減幼稚園基本半日制、全日制及長全日制的單位資助，劃一削減1.1%，每名學童資助額減少420元至670元，涉及炊事員資助及校舍維修資助，削減幅度更逾8%。議員對教育局為「滅赤」而削減幼稚園津貼深感失望，料會觸發普遍幼稚園申請下學年加學費，家長壓力亦會上升。

根據教育局通告，2025/26學年將調整幼稚園基本半日制、全日制及長全日制的單位資助，劃一削減1.1%，以基本半日制單位資助為例，2024/25學年每名學童幼稚園可獲39,200元資助，削減後2025/26學年則減至38,780元，即每名學童減少420元。

至於全日制單位資助，則由50,960元減至50,410元，每名學童減少550元；長全日制單位資助由62,720元，減少至62,050元，每名學童減少670元。此外，炊事員資助亦由213,760元減少17,910元至195,850元，削減8.4%，而校舍維修資助亦削減8.2%至1,010元。

營運雪上加霜 料觸發申加學費 教育界議員朱國強批評削減津貼之舉，對幼稚園營運絕對是雪上加霜，嚴重打擊幼教界士氣。幼師薪酬長期處於不合理水平，往往只能領取規定薪酬範圍的「最低工資」，加上轉校年資不獲計算，致幼師流失率偏高，影響幼教質素。

他預料削減津貼後，普遍幼稚園將申請下學年調高學費，以往「蝕住做」的全日及長全日班，學費加幅或更高。加上政府下學年起取消2,500元學生津貼，相信勢必加劇家長的財政負擔。