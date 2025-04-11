資訊保安事故報告3年40宗 部門防護穿窿

【本報訊】政府多個部門曾被黑客入侵，當局提交的資料顯示，數字政策辦公室在過去3年共收到40宗資訊保安事故報告，以入侵資訊系統或數據資產、勒索軟件、拒絕服務攻擊的事故佔多，共19宗，洩漏電子保密資料共8宗，遺失存有保密資料的流動裝置或抽取式媒體有10宗，網站遭塗改、濫用資訊系統有兩宗。

3年耗17億 預算增逾兩成 當局書面回覆議員就特別財委會的提問，除提供有關數據外，又指為保障網絡安全，在過去3個年度，政策局及部門由「基本工程儲備基金總目710電腦化計劃」申請撥款推行與資訊保安，當局指2022/23年度實際開支為4.22億元，2023/24年度實際開支為6.36億元，而2024/25年度修訂預算為6.36億元，即合共約17億元。

至於2025/26年度的預算開支較2024/25年度的修訂預算增加21.5%，即1.37億元，當局解釋，主要是由於各局及部門須盡快落實去年4月更新的《政策及指引》所載的新資訊保安規定，例如部署端點偵測與回應解決方案及為資訊系統實施多重認證等資訊保安措施。

下半年再辦網安攻防演練 實際上，數字辦在去年11月已舉行首次網絡安全攻防演練，參與機構包括由9個政府部門和3間公共機構組成的15支防守隊，以及由網絡安全業界專家和學界組成的5支攻擊隊。數字辦已把演練結果及報告發放予有關局及部門和機構，並要求他們盡快跟進及提升相關系統的防禦能力，又計劃在今年下半年舉辦新一輪的實境網絡安全攻防演練，並擴大演練規模，以提升演練成效。有關項目於上年度的開支約為130萬元，2025/26年度的預算開支則約為400萬元。