傀儡開戶留港藏匿 9個月洗錢近3億 至少涉46騙案 拘6男女包括3骨幹

【本報訊】執法部門於前日及昨日展開代號「力場」的反詐騙及打擊「洗黑錢」行動，搗破兩個隸屬一個跨境詐騙及洗黑錢集團的行動中心，並以涉嫌「串謀洗黑錢」罪拘捕6男女，相信當中3人為集團骨幹，其餘是傀儡戶口持有人。初步調查顯示，該犯罪集團於去年7月至今年4月，已清洗超過2.9億元懷疑犯罪得益。

招攬內地人 小量金錢報酬 新界北警員早前根據線報及經調查後，鎖定一個中港兩地的跨境洗黑錢集團，得悉該集團在荃灣租用兩個單位作行動中心，再由骨幹成員安排受招攬的內地人來港，並於相關單位開設網上銀行戶口，或前往附近的銀行分行開戶；而單位內亦設有床褥、被鋪及日用品等，方便該些內地人藏匿。開設戶口後，傀儡戶口持有人會交出銀行卡和密碼，並獲小量金錢作為報酬。

犯罪集團利用傀儡戶口清洗黑錢，當有騙款存入，成員便會迅速以現金方式提取，甚至最短半小時便提走全數騙款。部分現金隨即存入加密貨幣戶口再作轉帳，藉此逃避執法部門追查。

至前日，執法部門採取行動，發現兩名集團骨幹成員使用多張提款卡，從一間銀行提取大量現金，懷疑為受害人的騙款。警員隨即拘捕二人，並在他們身上檢獲17張相信屬於傀儡戶口持有人的提款卡，以及25萬元現金。警員其後再拘捕一名較早前負責提取騙款的女骨幹成員，並搜查上述兩個分別位於住宅大廈和工商大廈的行動中心，以及被捕人士的處所，檢獲一部點鈔機、兩張相信屬於傀儡戶口持有人的提款卡、多部電腦和手機等證物。截至昨晨，執法部門共拘捕6人（19至39歲），當中包括3名本地男子、一名內地男子及兩名本地女子，他們分別報稱從事攝影、倉務員、侍應和無業，所有人已被帶走調查。

網絡情緣呃錢 苦主失150萬 初步調查顯示，該集團已營運逾一年，運作過程中招攬超過30名內地人來港開戶，並至少涉及46宗在2023年6月至今年1月發生的騙案，該些騙案主要為網絡情緣、貸款騙案及投資騙案等，總損失金額達1,366萬元。其中損失最多的一宗為網絡情緣騙案，事主被騙去大約150萬元。行動中，執法部門凍結兩名骨幹成員戶口內約60萬元資產，並會繼續與內地執法機關交換情報，追查相關犯罪得益去向。