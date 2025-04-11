防騙力推視伏器 年呃91億剃眼眉

逾4.4萬人淪提款機 網上及電話詐騙日益猖獗，執法部門力推的「防騙視伏器」成效惹疑。去年本港發生了44,480宗騙案，較2023年增加約12%，平均每日最少有121宗騙案，涉及的金額更高達91.5億元，但當局提交立法會特別財委會的資料卻顯示，去年詐騙案的破案率不足11%，原因是超過八成騙案涉電子操作，執法部門追查受限制。金管局、銀行業界及執法部門昨日聯手宣布5招打擊傀儡戶口及相關騙案，新措施包括修訂有關條例促進銀行間分享資料、審查檢視銀行管制措施的成效以及進一步加強宣傳。

近1500人涉洗錢 飆逾2倍 執法部門分析去年44,480宗騙案，網上騙案有27,485宗，較2023年上升0.6%。去年被控洗黑錢的人數亦大幅上升了2.3倍，有1,484人，2023年同期只有454人。部門去年成功就約1,400宗騙案攔截了14.8億元的騙款，數字較2023年增加15%；又透過「加密貨幣止付機制」攔截了1.3億元的加密貨幣騙款，攔下的款項亦較2023年增加3倍。

助銀行分享資料遏可疑交易 鑑於騙徒頻繁以傀儡戶口行騙，金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏表示，本月2日當局已向立法會提交了《銀行業條例》的修訂建議，促進銀行之間分享資料。條例設有兩種機制讓銀行分享資訊，包括個別銀行之間的要求/回應機制、以及一家向多家銀行發放資訊的自發性披露機制。他解釋，機制亦設措施保障資料安全，包括只能在懷疑涉受禁行為情況下分享客戶資料、於指定平台分享、建有效保密制度、以及金管局會與執法部門監測運作情況等。

在偵測傀儡戶口方面，金管局已於去年12月發出通告，就銀行防範、偵測及制止授權支付詐騙應採取的措施提供指引，銀行會於今年6月底前實施相關措施，包括具備識別高風險情況或詐騙風險指標的動態監察系統，及盡快向客戶發出警示。另外，為進一步提升市民的反洗黑錢意識，當局亦加強教育，透過不同渠道提醒公眾及特別群體切勿借賣戶口。

破案率僅10.6% 稱境外難追查 另外，特別財委會文件顯示，去年涉詐騙案遭捕者有8,692人，但是破案率低至10.6%，當局作出解釋指，破案率偏低的主要原因是超過八成騙案為網上及電話騙案，騙徒可在不受地域限制的情況下接觸受害人，部分騙款亦隨即被匯出境外，令執法部門難以追查，部分詐騙集團亦選擇於一些法治不彰的海外地區進行遠程詐騙活動，增加執法困難。

文件亦提到，假冒官員騙案令不少市民及來港升學的內地學生中招，去年涉及的損失金額超過16.8億元。

去年本港錄得44,480宗騙案，較2023年增加約12%。 過去兩年詐騙案數字