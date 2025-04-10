兩元兩折趕上路 其他開支大花筒

在財赤高企之際，港府對民生福利開支大幅削減，明年更是加價之年。除了公營醫療服務收費大加特加，俗稱「兩元兩折」的長者兩元乘車優惠縮皮方案又提早上路，預料明年4月實施，比原定日期早了5個月，預料可額外節省2.6億元。高官對此沾沾自喜，但此舉除了加重長者經濟負擔，政府在其他方面的開支卻未見節省，反而繼續大手大腳，挖東牆顯然也補不了西牆。

今年的《財政預算案》修改長者兩元乘車優惠，勞福局宣布，跟八達通公司磋商後，有關電腦系統能夠提早完成更改及測試，故「兩元兩折」可較原定的明年9月實施提早，每月240程上限安排則兩年後才生效。所謂「兩元兩折」，即車費10元或以下維持支付兩元，10元以上就改為兩折乘車，預料至2029/30年度可節省26.4億元。

有議員關心，要用一年時間去調整八達通系統，實質上的支出及限制是否成正比？又有議員認為，即使港府的車費補貼減少，但仍未能杜絕濫用。議員的意見當然有其道理，港府為提早節省開支高興亦是順理成章，市民也大都明白庫房乾塘、人口老化，長遠難以負擔兩元乘車優惠。然而，在港府決定向長者抽刀的同時，究竟有沒有做好官員口中的開源節流，委實令人疑問。

可以看見，港府一方面以財赤為由，對醫療教育、各項民生福利、稅務寬免統統削減，甚至提高各項政府服務收費，尤以公營醫療服務加價最為「狼死」。但另一方面，港府大花筒死性不改，例如凍結公務員編制便是有姿勢無實際，編外職位還是不斷增加。公務員事務局早前承認，現時部門編制如有空缺，需由其他人兼任，政府會發放署任津貼，開支未見大幅減少；同時又拒絕「局署合併」以減少首長級公務員編制的建議，結果精簡編制後，又增加非公務員合約員工，淪為數字遊戲。更遑論所謂公務員凍薪，公務員體系內一些未到頂薪點的員工，仍有機會透過「跳Point」加薪。本年度政府開支「個人薪酬」項目，仍然比上個年度多了23億元。

此外，今年12月舉行立法會換屆選舉，當局預留12.8億元作選舉開支，單是宣傳開支預算便佔1.77億元，較上屆約1億元大增逾七成，創近年新高。連同9月舉行的選委會補選，今年兩場選舉開支總預算達到15.13億元之巨。正如不少人質疑，現已是良政善治新時代，是否還需要這麼多代議士來粉飾門面？何況不少議員面目模糊，作出過甚麼貢獻，外界所知甚少。在庫房吃緊之際，還要花錢大搞選舉工程，是否物有所值，心中有數。

事實上，港府「一闊三大」的作風並未有根本性改變，例如特首辦今個年度的開支便增長7.8%。甚至乎，前特首林鄭月娥將辦公室搬往灣仔入境大樓，搬遷連裝修又要花費數百萬元，而大樓在2028年便要拆卸改建。如此種種，不外乎又是「窮市民不會窮自己」的把戲，試問如何叫人心服口服？