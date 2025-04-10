自成一家：大象打架 台灣成輸家

特朗普開徵「對等關稅」，血洗全球金融市場，除了美股，台灣股市亦慘不忍睹，單單本周一就暴跌近一成。民進黨當局慌忙公布五大對策，聲言要朝向「零關稅」談判，務求消除與美國的貿易壁壘。但以特氏不可一世的態度，台灣未來一段日子恐怕難有好日子過。

台灣之所以受到對等關稅極大的衝擊，除了自身與美國的貿易關係密切，另一個原因是中美關係決裂也會殃及台灣。因為台灣最重要的產業是晶片和電子零件，而中國大陸負責生產全球81%的個人電腦、75%的智能手機和32%的伺服器。這些電子產品的高端晶片多是台灣生產，然後輾轉流入大陸。現在中美愈走愈遠，華府一定會強化晶片限制，最終影響到台灣。

民進黨政府聲稱不會對美國採取報復關稅，這不難理解。以台灣的實力，根本沒有底氣向美國叫板，只能乖乖跟着華府走。但台灣當局希望美台可以邁向零關稅，就顯得太天真。越南早前第一時間表明可以對美國貨零關稅，以換取兩國互免關稅，不過特朗普並不買帳，因為他要的是消滅貿易逆差。目前美國對台灣的入口遠遠大於出口，特氏肯定也不會收貨。

特朗普徵關稅的另一個目的，是要逼外國企業將生產線轉移去美國。台積電2020年起已在美國投資650億美元建廠，今年加碼1,000億美元。但過程是漫長的，台灣要抹去美台之間的貿易不平衡，仍需很長時間，這意味着特氏還會勒索台灣。

晶片業可說是台灣處境的縮影：既要聽美國的話，也要仰賴大陸的市場。對台灣最有利的局面，其實是中美關係友好，現在兩頭大象打架，民進黨當局還要不時搞事拱火，真的是自作孽不可活。