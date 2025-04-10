強詞有理：決不妥協

面對美國關稅大棒，幾乎所有貿易對手都選擇妥協甚至直接跪低，只有中國迅速反制，眾人皆醉我獨醒，實在替這個世界感到悲哀。許多人不明白「奉之彌繁、侵之愈急」的道理，對美國霸權妥協，只會令對方更加瘋狂、更加蠻不講理。例如越南主動將美國產品關稅降至零，以為可以討得特朗普歡心，詎料對方根本不屑一顧，反被嘲弄一番，真可謂熱臉孔貼上冷屁股，要多尷尬就有多尷尬。

這些年越南經濟被吹上天，甚至被認為可望取代中國「世界工廠」的地位，如今看來不過是一場笑話。越南對美出口佔總出口比例高達三成，佔其名義GDP的比例也近三成，這種高度依賴單一市場的經貿格局，注定不可能走得太遠，也注定無法經受任何風浪衝擊。更何況越南市場規模有限，老美壓根兒沒有將其放在眼裏。根據越南官方數字，越南去年對美出口1,125億美元，自美進口只有105億美元，即使將關稅降至零，也只是聊勝於無，解決不了任何問題。老美關注的焦點是中國這個龐然大物，小小越南何足道哉。

越南的經驗教訓，再次證明了一個道理：不要把所有雞蛋放在一個籃子。自從特朗普7年前首次發動貿易戰，中國便積極開拓新興市場，尤其是一帶一路國家，以減少對美國市場的依賴。經過多年默默耕耘，已取得顯著成效，中國與非美市場的貿易關係日益緊密，本身貿易體量以及佔全球比例也持續增加。

反觀美國經濟實力今非昔比，佔全球商品進口比例已由最高峰時的近20%降至13%，僅比中國略高一點點，相信很快就會失去全球第一進口市場的地位。在這種情況下，特朗普還想號令全球，憑一己之力改變國際貿易秩序，迫使所有國家和地區為「美國優先」讓路，純屬癡心妄想。起碼中國就不可能妥協，即使侵侵將中國商品關稅增至104%甚至更高，也無法迫使中方讓步，只會遭受更大反噬。實際上，54%關稅和104%關稅已沒有甚麼分別，既然中美脫鈎無可避免，中方更不會有任何顧慮，該反制就反制，該出手就出手。

說到底，當今世界也只有中國才有實力和勇氣反擊美國貿易霸凌。其他國家妥協也好，跪低也罷，都動搖不了中國人維護自身利益和尊嚴的決心。我們這個民族歷經數千年風浪，甚麼場面沒有見過，豈會被老美嚇倒！