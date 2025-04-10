龍吟虎嘯：搞到錢後準備動武

美國總統特朗普今次發動「史詩級」破壞力的關稅大戰，如果從經貿理論、學術、常識與反常識、規律與反規律來尋求「正確」與否，那是完全沒有意義的，因為特朗普的荒謬絕倫、大錯特錯，是朗若白晝的。按照他的這套亂掄王八拳，慘敗的、蒙受巨大損失的，一定是美國。

那麼，特朗普為何這樣蠻幹呢？他的目的和邏輯是甚麼？目的很明確，「讓美國再次偉大」；邏輯也很簡單，中國是美國最大的戰略競爭對手，中國強大下去，美國就會玩完，因此必須不擇手段打垮中國，當務之急是必須很快很多地搞到錢，打關稅戰、狂徵關稅是最有效的弄錢方法。

特朗普和身邊的人當然知道，關稅戰打得太猛、時間太久，對美國會有反噬，弊端極大，甚至會未見其利先受其害，但特朗普是個急性子，任期只有4年，他顧不了那麼多，只能先幹起來再說。同時，他對美國霸權之力估計甚高，對自己快速出猛拳自視甚高，他認為對自己、對美國時下都是「最後機會」，現在不出手，打垮中國再無可能，這就是特朗普開打這場關稅戰的目的和邏輯。

特朗普也知道，要和中國博弈，光有錢還不行，要把錢用在打擊中國的各個方面，其中最重要的是對中國武力打擊，使用軍事霸權；當美國覺得甚麼招數都不管用了，就會使用武力，對華發動戰爭，然而強化武力軍力，必須要有更多的錢，更快的搞到錢投入軍事。就在近日大打關稅戰之際，特朗普對訪美的以色列總理內塔尼亞胡說，美國最新國防預算案將破歷史紀錄，超過一萬億美元，比本年度的8,920億美元大幅增加。他惡狠狠地說，「我們必須建設軍隊，必須強大，因為現在外面有很多邪惡勢力」。

特朗普打過算盤，認為對全球加關稅後，美國每年可多收約7,000億美元，若歐盟想獲關稅豁免，必須承諾購買3,500億美元美國能源。這些數字預算，特朗普會自鳴得意也。