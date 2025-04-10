梁振英女兒齊昕 待驗屍確定死因 終年33歲

與家人失聯 揭倒臥服務式公寓 前特首梁振英次女梁齊昕，據悉最近疑因無故失聯，梁家憂心其安全，遂於前日向其居住的筲箕灣服務式公寓了解。職員用後備匙入房查看，揭發齊昕昏迷倒臥床上，其後被證實當場死亡。事發後梁振英親到公寓了解，至昨日清晨在社交平台證實愛女死訊，形容她走得突然但安詳，又指在相關人員調查下，目前可以排除自殺和其他的可疑。

前晚10時40分，筲箕灣愛德街1號一服務式公寓職員報案，指發現一名女住客在15樓一房間內暈倒。救護員接報趕至，經檢查後證實事主已經死亡，死者正是現年33歲的梁齊昕。據了解，由於梁家與齊昕失聯，較早前致電該服務式公寓，要求職員登門了解。保安員上樓拍門未獲回應，遂用後備鎖匙開門入內，赫見梁齊昕倒臥床上昏迷。警員經初步調查後，相信事件不涉及濫藥，亦沒有自殺迹象，案件沒有可疑，列作「屍體發現」處理。

網上最後貼文 黑底白字留詩 昨日凌晨1時許，前特首梁振英由一名要員保護組警員陪同到場，其後有法醫人員步入公寓，替死者遺體進行初步檢驗。至清晨5時許，梁齊昕遺體由仵工舁送殮房，另有警員帶走至少兩袋證物，至於事主死因有待驗屍後確定。

據悉，梁齊昕擁有兩個社交平台帳號，其中一個已被封鎖，只有朋友始能分享。她在上月4日於另一個平台發文，透露自己感到壓力和疲倦，又稱「我真的很病」；最後一則貼文於同月6日發出，用黑底白字留下一英文詩句，中譯為「心碎是有史以來最響亮的寧靜。」並在下方呼籲朋友：「你可以私信我講出你最傷心的故事」。

曾立志成模特兒 進軍娛樂圈 昨日清晨，梁振英在社交平台發文，內容稱「齊昕走了，走得很突然，沒有留下隻言片語，只是安詳的躺在床上，前幾天她還主動去接種流感疫苗。感謝警方和法醫的調查，目前可以排除自殺和其他的可疑。感恩各位朋友在我們一家最困難時刻的關心、理解和慰問。」

梁齊昕是香港第4屆行政長官、現任全國政協副主席梁振英的次女，出生於1991年9月11日，曾經就讀德瑞國際學校，其後到英國一著名女子高中就讀，畢業後於倫敦政治經濟學院修讀法律，至2013年6月休學返港。梁齊昕立志成為模特兒，進軍娛樂圈，惟過去一直因出格言行成為傳媒焦點。有傳媒訪問精神科專科醫生，指她可能患上抑鬱焦慮症，而梁振英亦曾直言女兒健康有問題。

資料顯示，2015年11月1日，梁齊昕趁萬聖節打扮成「女鬼」，偕同兩女友人夜蒲中環蘭桂坊，至近凌晨3時，3人步至雲咸街截乘的士離開，齊昕突然情緒失控與的哥口角，友人將齊昕拉至附近一餐廳。其後，齊昕的母親唐青儀乘的士趕到，她扶着女兒準備上車時，齊昕忽然用左手掌摑母親，當唐登上的士叫的哥開車時，又再被齊昕掌摑。事件擾攘近半小時，期間齊昕曾激動大叫：「有冇搞×錯」，更指住母親稱：「You know this mum is not actually my biological mum？（你知道此母實非我生母嗎）」。

2015年3月17日，梁齊昕在社交平台報稱被母親虐打及出言侮辱，聲言要離家出走及跳樓自殺；期間有市民發現禮賓府門外出現救護車，並見梁齊昕穿着大褸現身露台，梁振英事後拒絕評論事件。2014年6月下旬，梁齊昕突然在其社交平台上載兩張疑似「自殘照」，其中一張懷疑在浴缸拍攝，清楚見到其左手腕有兩條血痕。