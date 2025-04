梁振英女兒齊昕 待驗屍確定死因 終年33歲

資料顯示,2015年11月1日,梁齊昕趁萬聖節打扮成「女鬼」,偕同兩女友人夜蒲中環蘭桂坊,至近凌晨3時,3人步至雲咸街截乘的士離開,齊昕突然情緒失控與的哥口角,友人將齊昕拉至附近一餐廳。其後,齊昕的母親唐青儀乘的士趕到,她扶着女兒準備上車時,齊昕忽然用左手掌摑母親,當唐登上的士叫的哥開車時,又再被齊昕掌摑。事件擾攘近半小時,期間齊昕曾激動大叫:「有冇搞×錯」,更指住母親稱:「You know this mum is not actually my biological mum?(你知道此母實非我生母嗎)」。