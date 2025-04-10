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曼谷抵港旅客 攜11公斤大麻花

檢獲的懷疑大麻花。 檢獲的懷疑大麻花。
檢獲的懷疑大麻花。
【本報訊】前日海關在香港國際機場替一名從泰國曼谷抵港的55歲男旅客清關，期間在其寄艙行李內，檢獲約11公斤懷疑大麻花，估計市值超過240萬元，隨即拘捕該名男子。被捕男子已被控以一項「販運危險藥物」罪，案件今日在西九龍裁判法院提堂。
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