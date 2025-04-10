南亞幫劫金行猖獗 3匪判囚53至56月

其中1人涉另劫案 去年獲刑13載 多名蒙面南亞匪徒在5年前，於光天化日下闖入元朗鬧市一間金行，用斧頭鐵錘狂扑飾櫃，擸走總值超過60萬元的金器，然後乘接應車逃去。其中3名被指參與該宗劫案的南亞漢，早前承認一項搶劫罪，昨於高院被法官胡雅雯判處監禁4年5個月至4年8個月不等。法官指眾被告屬有組織犯案，並且針對金舖，故最終判囚。而其中一名被告因涉及另一宗劫案被判囚13年，法官最終就兩案判處被告共囚15年4個月。

本案3名被告依次為Ghulam Mustafa（53歲，巴基斯坦裔）、Tamang Norbu Lama（27歲，尼泊爾裔）和Gurung Royal（25歲，尼泊爾裔），3人被控於2020年3月3日，和他人在元朗教育路行劫一間金舖的店員，劫去7隻金戒指和71隻金手鈪，總值約60.5萬元。

5年前犯案 贓物仍未起回 本案案情指，一輛掛上假車牌的私家車於案發當日早上11時許，駛至涉案金舖附近。涉案3名被告和另外兩人戴上口罩和手套，下車後衝入該金舖。其中一人持刀指向店員，其他人則用斧頭及鐵錘打破櫥窗，劫去涉案金飾，約值約60.5萬元。他們得手後，再登上涉案私家車離開。同日近晚上6時，有人在元朗大生圍發現該涉案私家車，警員到場在車內發現刀、斧頭及鐵錘等物品。至於案中被劫的金飾，則未能起回。

3人過往均有案底，涉及毒品、盜竊、打鬥等。首兩名被告就本案獲判處監禁4年5個月，Gurung Royal則被判監4年8個月，但他因另涉一宗劫案，被判囚13年，法官下令本案的28個月監禁刑期與另案分期執行，該被告最終就兩案共囚15年4個月。

翻查資料顯示，Gurung Royal另涉於2018年9月21日，在紅磡鶴園東街與紅磡道交界，趁兩名珠寶公司職員運送巨款時，與他人用利刀狂斬職員的腳部，搶去總值約651萬元的現金及支票。Gurung當時曾從後用刀斬傷其中一名職員腳部，並於其後被捕。經審訊下Gurung被裁定搶劫及傷人罪成，並於去年3月就該案被判囚13年。該案被指是幕後主腦的巴基斯坦籍聲請漢同樣經審訊後被裁定搶劫罪成，但他於判刑當天在囚室內用床單繫於窗口鐵柵上吊自殺身亡。案件編號：HCCC 193/2024