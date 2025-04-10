快餐店揮剪插食客 男子判醫院令

【本報訊】一名男子被指於2023年在上水麥當勞快餐店內，用剪刀插向另一人，令對方左胸、臉部等多處受傷。涉案男子早前承認一項有意圖而傷人罪，昨日在區院被暫委法官溫紹明判處接受為期3個月醫院令。溫官表示，被告利用利器傷人，案情嚴重，但考慮到被告案發至今一直還押，以及報告建議，最終判處醫院令。

現年43歲的被告李飛普，報稱無業。他於2016年由內地來港定居，在港過往有3次刑事定罪紀錄，牽涉罪行包括襲警及刑事恐嚇。他於2013年被診斷出有精神分裂。控罪指，被告於2023年9月2日，在上水新豐路麥當勞內，意圖使陳姓事主的身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害他。法官引述辯方求情指，被告無預謀，只是一時氣憤犯案。

同意案情指，當日下午3時許，被告在案發的麥當勞快餐店跟一名顧客爭吵，事主為該顧客的友人，嘗試介入調停。期間，被告突然從背囊拿出一把由膠袋包裹的剪刀衝向事主，多次猛力插事主頭部，同時拳打事主。警員到場拘捕被告，當時被告精神有異，語無倫次。

2024年2月26日，被告在警誡錄影會面中表示，他幻想事主的友人拿了他的衣服穿，因此罵他的友人。事主在事後送院治理，經檢驗後，發現其左胸有穿透性創傷，臉、肩及左臂均有裂傷，需接受手術。案件編號：DCCC 722/2024