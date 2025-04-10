姦智障女案 事主稱不忿被封鎖說謊

【本報訊】一名中年男子透過交友程式「SayHi」，結識一名患智障、心智整體年齡等同10歲的女子，兩天後相約在新蒲崗一間賓館短敍，期間兩人發生性行為。完事後翌日，男方即封鎖女方的通訊帳號。該漢其後被控與精神上無行為能力的人非法性交等3罪，他不認罪，案件昨日在區院開審。女事主接受盤問時承認，當日發生性行為是你情我願，之所以報案稱遭被告強姦，是因事後被封鎖，並承認「講大話」。

心智年齡等同10歲 現年約35歲的被告方金明，在一間醫院任職運送員。他被控兩項與精神上無行為能力的人非法性交，和一項企圖與精神上無行為能力的人作出肛交罪。控方開案陳詞指，3項控罪的事主均為女子X。X於1986年出生，患有輕度精神發育遲緩，有顯著行為障礙的病歷，須定期覆診。臨床心理學家指，X的心智整體年齡等同10歲。

控方稱，2023年1月28日，X透過交友軟件SayHi結識被告。被告邀約X於1月30日見面，X同意。1月30日傍晚，兩人在新蒲崗吃飯後，便前往新蒲崗衍慶大廈高雅賓館房間。兩人在約45分鐘內兩度性交，被告兩次在避孕套內射精。同日晚上9時許，兩人離開房間。翌日，被告在WhatsApp及SayHi上封鎖X，並刪除了跟X的聊天紀錄。同日，X感到下體疼痛，於是就上述事件報案。庭上播放被告警誡會面，被告指X表面上「無咩嘢」，惟「智商上好似差咁啲」。他指內心覺得X是智障，但沒有當面向X說出。案件編號：DCCC 1296/2023