涉校內狎15歲師姐 中一生被捕

【本報訊】天水圍東華三院郭一葦中學於上周四（3日）發生懷疑校園非禮事件，有網民在社交平台發文，指一名女學生被一名中一男生用手觸摸及推撞，需要入院接受治理。發文者更聲稱女事主只能「偷偷報警」，並質疑救護車被阻止進入校園。執法部門表示，當日下午以涉嫌「非禮」拘捕該名13歲男生，他已獲准保釋候查，須於5月上旬報到。

有指救護車被阻進入校園 據了解，15歲女事主為同校中三學生，與被捕人並不相識，兩人在小息時間上樓梯時，男生懷疑非禮事主後逃走，事主立即將事件報告給監護人及報案。警員其後在學校外拘捕男生。

教育局表示十分關注事件，已於接獲學校通報後即時介入，提醒校方必須嚴肅處理，並為受影響學生提供適切支援。局方指學校已啟動危機處理小組，會繼續與學校保持緊密聯繫，提供意見和協助。

東華三院回覆傳媒查詢時稱，校方接獲一名女生報稱被推後，即時聯絡女生家長，安排學生在家長、老師及社工陪同下到警署報案，不過該名女生當時已自行致電報案，事件亦即時交執法部門處理。校方已啟動危機處理小組，同時關注事件可能影響學生情緒。校長和老師亦有探望她，並詳細說明學校的處理方案。

另外，昨日上午約9時40分，一名持「行街紙」的39歲印尼籍女子，懷疑在旺角快富街遭一名壯漢非禮，她受辱後報案求助。警員接報到場，向事主了解事發經過，經初步調查後，把案件列作「非禮」，正追緝一名年約35歲，身高約1.7米，壯身材，蓄短黑髮，案發時穿綠色上衣及黑色長褲的男子。