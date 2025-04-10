東呼即應：控煙成效不彰 士多白牌煙擺賣張揚

【本報訊】政府自2023年起，連續兩年增加煙草稅，令完稅主流品牌香煙的售價突破100元，私煙黨看準機會牟取暴利，大肆推廣俗稱「白牌煙」的雜牌貨，售價可低至40多元。本報2月曾揭發葵芳一間士多，明目張膽出售低於煙稅價格的白牌煙。最近有讀者發現該士多仍然肆無忌憚，以47元的價格，繼續出售懷疑白牌煙，無視法律。

倘禁加味煙 報販業憂助長黑市 目前一包20支完稅香煙的煙草稅項為66元，正常零售價接近100元。但由讀者提供的片段可見，有市民以100元從該葵芳士多購入兩包香煙，還有錢找贖。懷疑士多所售賣的低價煙，是未完稅白牌煙！另外，從片段所見，短短數分鐘就連續有兩位市民大手入貨，分別購入兩條（20包）及一條（10包），可見這些未完稅白牌煙在該士多的銷情確實不俗。

據煙草業界人士估計，俗稱「白牌煙」的市場份額比2022年前大升8倍。業界又指，白牌煙經營商趁政府即將推出禁加味煙措施，準備推出更多新口味白牌煙，攻佔完稅煙市場。針對白牌煙問題，海關積極推進完稅煙標籤制，目標於2027年第二季全面推行，希望有助白牌煙絕迹市場。

但另一邊廂，醫務衞生局月底將向立法會提交「控煙十招」修例草案，措施包括明年禁止非薄荷煙，即水果味等煙草。報販業界憂慮，禁止加味煙後，會令走私煙更瘋狂增長。香港報販協會主席林長富指，以他的觀察，目前白牌煙及私煙佔了本港香煙市場的一半，憂慮將來立例，守法商販不能再賣水果味等煙草，便會連本來負擔得起完稅煙的煙民，也會被迫光顧私煙，屆時私煙就會更難杜絕。

林長富又指，報販業界有向立法會議員反映憂慮，多位議員也認同控煙時也需顧及其他社會因素，如私煙及經濟問題。連續兩年增加煙草稅後，庫房煙稅稅收由90多億元，跌至只有38億元，他認為在完稅煙標籤制度成功收到成效，煙稅稅收回升至正常的100億元水平前，當局都不應該推行進一步刺激黑市的措施。