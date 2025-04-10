醫健：老有所醫：應如何選擇痛症中心

近年市面上出現很多標榜治療痛症的「痛症中心」，同時媒體上也多了很多有關「痛症中心」的投訴。社會上有聲音批評政府缺乏監管，作為市民應該如何選擇「痛症中心」？

沒有牌照沒有監管 痛症治療本身屬於醫療範疇，政府一向對持牌的專業醫療人員都有嚴格的法例監管。但沒有專業執照的「治療師」，或沒有醫生的醫療處所，同樣可以自由在香港運作，但不受特定法例監管。

必先清楚治療師或醫生是否持牌 如果理解相關背景，市民選擇痛症治療便會更加穩妥。在醫療專業上可以處理痛症問題的專業人士包括西醫、中醫、牙醫、脊醫、物理治療師、職業治療師及註冊護士等。其中，西醫更有法定的專科制度，比較多處理痛症的專科，包括疼痛醫學專科、⻣科、神經內外科和風濕科等。每一個被認可的醫生或治療師都有法定專業機構發出的執業資格，市民可直接向相關治療師查詢他/她的專業範疇，或查閱其牌照。如有懷疑，可向相關機構或衞生署核實。

確認治療師的相關資格後，市民應該確認該持牌治療師會否全程親身提供治療，還是由始至終，都沒有機會和他/她見面。面對沒有牌照的服務提供者，市民除了要明白風險外，更必須多做功課，了解治療的原理及詳情，免得事後引起爭議。

小心了解提供治療的場所 正如前文所提及，政府對持牌人士有嚴格監管。有一些醫療程序，例如血小板治療，醫生必須在持牌的醫療處所進行，即醫院或註冊日間醫療中心。市民接受醫療程序前，可以了解清楚提供治療的地方是否有相關執照。

付款前要深思熟慮 不同的醫療程序價錢可以相差甚遠，市民付款前，必須先理解該治療程序的本質、目的、成效、風險，及執行人士的專業資格等。慢性痛症不急於一時，市民付款前應給自己機會回家考慮清楚。如果考慮購買套票，更要格外小心，以免得不償失。

疼痛醫學專科醫生 李旭明

老有所醫慈善基金計劃